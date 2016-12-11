Полиция призвала автовладельцев жаловаться на страховщиков, нарушающих закон

Свердловские полицейские ещё раз объяснили автовладельцам, что отказ страховых агентов заключать договор ОСАГО является нарушением закона. В связи с этим представители власти настоятельно рекомендуют автовладельцам, сталкивающимся с проблемой, обращаться в соответствующие подразделения Банка России и российского союза автостраховщиков.

В полиции напоминают, что с 1 января 2017 года все страховые компании обязаны предоставлять услугу в электронной форме, без посещения автовладельцем офиса.

- В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора следует обратиться с соответствующей информацией в Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации (адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18 , телефон - (343) 269-65-00, опция электронного обращения http://www.cbr.ru/ireception/?Prtid=ir&RegID=65), либо в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная почта fps@cbr.ru; телефон контактного центра 8-800-250-40-72; сайт Банка России www.cbr.ru), - говорится в информационном сообщении. - Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, г. Москва, ул. Лосиновская, д. 27, стр. 3; электронная почта reguest@autoins.ru; телефон: 8-800-200-22-75; сайт www.autoins.ru).

Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.