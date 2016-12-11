Полемика Никиты Михалкова и Наины Ельциной "обвалила" сайт Президентского центра

Официальный сайт Президентского центра Б.Н. Ельцина работал с перебоями после того, как там был опубликован ответ вдовы первого президента Наины Ельциной на критику, которой работу учреждения подверг известный российский режиссёр Никита Михалков. Как сообщили представители Ельцин Центра, сайт некоторое время работал с перебоями в связи с колоссальным наплывом пользователей.

- Наплыв пользователей был вызван размещенным на нашем сайте ответом Наины Иосифовны Ельциной режиссеру Никите Сергеевичу Михалкову, который позволил себе недружелюбные высказывания в адрес Ельцин Центра в Екатеринбурге, - говорится в официальном сообщении Ельцин Центра. - Приносим свои извинения нашим читателям и надеемся на понимание.

Как сообщалось ранее, Никита Михалков, выступая в минувшую пятницу в Совете Федерации, заявил, что деятельность Ельцин Центра разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России. При этом режиссёр подтвердил, что сам он в Ельцин-Центре ни разу не был. Позже Михалков заявил, что никоим образом не хотел оскорбить память Бориса Ельцина. По словам режиссёра, он против того, чтобы за именем Ельцина, за его спиной в Ельцин Центре шла планомерная работа, медленно и аккуратно разрушающая историческое самосознание детей и молодежи. Вдова Бориса Ельцина, Наина, в ответ на слова Михалкова напомнила, как тот был доверенным лицом первого президента на выборах 1996 года и тогда совсем иначе оценивал реформы 90-х и вклад "команды Ельцина" в строительство новой России.