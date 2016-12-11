Антон Шипулин принёс сборной серебро в эстафете

11 декабря 2016, 15:35 / Спорт

Сегодня в Поклюке прошу мужская эстафета Кубка мира по биатлону. Российская четвёрка взяла серебро! 

Состав нашей эстафетной четвёрки ещё недавно мог выглядеть как экспериментальный: первый этап бежал Максим Цветков, далее - Антон Бабиков, Матвей Елисеев, ну а заключительный этап, разумеется, за лучшим финишёром - Антоном Шипулиным.

Евгений Гараничев принимал участие в эстафете. Не в самой лучшей форме сейчас Евгений, об этом говорил накануне тренер сборной Рико Гросс.

Также непривычно выглядела и норвежская четвёрка - из-за простуды не бежал Йоханнес Бё.

Первый этап у Максима Цветкова получился просто замечательно, и в первую очередь за счёт прекрасной стрельбы. Максим передал эстафету лидером, да ещё с приличным преимуществом от соперников.

Второй этап. И дальше, удержится ли наша команда в лидерах, зависело уже от усилий Антона Бабикова. Но перед первой стрельбой нашего спортсмена обогнал француз Фийон Майе. Увы, первым же выстрелом Бабиков промазал, однако сумел исправить ситуацию с помощью дополнительного патрона. И ко второму огневому рубежу Антон Бабиков подошёл третьим. На стойке Бабиков тоже допустил одну ошибку и бросился догонять тех, кто стрелял удачнее. В итоге эстафету Матвею Елисееву он передал вторым.

Третий этап. А Матвей Елисеев со стрельбой на лёжке не справился совершенно, и даже ушёл на круг. Но оказалось, что даже такие плохие результаты не лишили нашу команду надежд на медаль. Стойка у Матвея получилась отлично, что вывело его сразу на третью позицию. Но на последнем круге Елисеев сбавил темп, и вновь стал отставать. Эстафету нашему Антону Шипулину он передал уже четвёртым.

Четвёртый этап. На лёжке Антон стрелял блестяще и с огневого рубежа ушёл уже вторым - следом за Мартеном Фуркадом.

Все понимали, что исход гонки решит финальная стрельба. И Мартен Фуркад провёл её на высшем уровне. А Антон заставил нас понервничать, он промазал третьим выстрелом, но быстро исправился. Дальше ему нужно было удержать вторую позицию, и как можно быстрее бежать от преследователя - немца Симона Шемпа. И у Антона это получилось - у сборной России серебро.

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