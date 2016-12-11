В центре Екатеринбурга сгорела иномарка

Очередное возгорание автомашины произошло в Екатеринбурге в воскресенье, 11 декабря. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на этот раз сгорела автомашина, припаркованная на проспекте Ленина.

- Сообщение о пожаре на проспекте Ленина поступило в 13:26, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На площади 4 квадратных метра повреждены кузов и салон автомобиля Hyundai Elantra.

На тушение пожара были направлены 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Уже 14:05 огнеборцы доложили об окончании пожаротушения.