В Екатеринбурге "скорая" протаранила "приору": пострадали пятеро

Пять человек пострадали в Екатеринбурге в результате столкновения трёх автомашин. Как сообщает городской отдел ГИБДД, среди пострадавших - двое медиков и водитель скорой, а также пятилетняя девочка.

- Около 8:45, двигаясь по улице Репина с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, водитель автомашины скорой медицинской помощи не убедился в том, что ему уступают дорогу и выехал на перекрёсток, - сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу. - В результате произошло столкновение автомашиной Lada Priora, которую от удара отбросило на стоящий Hyundai Solaris.

Водители микроавтобуса и "приоры"а также двое медработников, находившихся в салоне "скорой", госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Пятилетнюю пассажирку "соляриса" доставили в детскую больницу с тупой травмой живота.

По факту ДТП проводится дознание.