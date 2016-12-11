Владимир Путин выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

11 декабря 2016, 17:49 / Политика

Президент России Владимир Путин решительно осудил двойной теракт, произошедший вечером 10 декабря в Стамбуле. Российский лидер выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил уверенность, что исполнители и заказчики преступления не уйдут от расплаты, сообщила пресс-служба Кремля.

- Владимир Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от рук террористов, - говорится в сообщении. - Президент России подчеркнул, что произошедшее в очередной раз подтверждает востребованность совместных усилий, направленных на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом.

Отметим, по последней информации жертвами террористических атак в Турции сегодня стали 38 человек, ещё более полутора сотен пострадали. По подозрению к причастности к терактам правоохранительные органы задержали 13 человек.

Между тем воскресенье было омрачено ещё несколькими атаками террористов в разных странах:  в результате террористического акта, совершённого боевиками группировки "Боко Харам" в городе Мадагали (Нигерия) также погибли люди. Ещё один теракт произошёл в Каире (Египет) - там, по предварительной информации, неизвестный бросил взрывное устройство в коптский храм во время проходившей там службы. Погибли 18 человек, более 50 пострадали. 

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