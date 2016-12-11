В сети появилось видео взрыва на бензоколонке под Красноуфимском

На одной из автозаправочных станций, расположенных в окрестностях Красноуфимска, прогремел взрыв. Судя по дате на кадрах, ЧП имело место в конце прошлой недели. Видеорегистратор зафиксировал, как одна из фур-длинномеров начинает сдавать задним ходом, и в этот момент гремит взрыв.

Сила подрыва такова, что у тягача отрывает колёса, которые отлетели на несколько метров.

Судя по тому, что происшествие не проходило в сводках, взрыв не имел серьёзных последствий и никто при происшествии в результате не пострадал.