«Автомобилист» обыграл команду своего экс-наставника

Хоккейный клуб "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграл «Югру» из Ханты-Мансийска – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственную шайбу в матче забросил Алексей Василевский (19.59). После 41-ой игры «лоси» занимают 11 место в конференции "Восток" с 49 набранными очками.

Отставание от зоны плей-офф – 8-го места - составляет 6 очков.

Напомним, вчера стало известно, что "Югру" возглавил-экс наставник "шофёров" - Андрей Разин

Следующий матч "Автомобилист" проведёт против «Адмирала». Игра состоится во Владивостоке 19 декабря.