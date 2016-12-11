«Локомотив-Изумруд» выиграл второй матч у «Трансгаз-Ставрополя»

11 декабря 2016, 19:00 / Спорт

Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» в рамках чемпионата России среди команд высшей лиги «А» во втором домашнем матче обыграл команду «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска со счётом - 3:1 (25:20,23:25,25:20,25:14).

Таким образом, «Локомотив-Изумруд» выиграл два домашних матча: вчера свердловчане победили «Трансгаз» с точно таким же счётом.

Команда из Екатеринбурга после 16-ти игр занимает 6 строчку турнирной таблицы с 27 набранными очками. Лидер чемпионата – «Ярославич» - имеет в активе 34 очка.

Следующий матч – 17 декабря - «железнодорожники» проведут на выезде против воронежского «Кристалла».

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