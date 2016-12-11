Михалков предложил провести экспертизу экспозиции музея Ельцин Центра

Режиссер Никита Михалков предложил собрать команду экспертов для оценки экспозиции музея Ельцин Центра, сообщает "Интерфакс".

– На мой взгляд, необходимо собрать команду профессионалов - историков, политологов и специалистов, которые должны, проанализировав всю экспозицию, экспонаты и деятельность музея, внести в нее свои правки, если они сочтут это нужным, - цитирует агентство слова Михалкова.

Как сообщалось ранее, Никита Михалков, выступая в минувшую пятницу в Совете Федерации, заявил, что деятельность Ельцин Центра разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России. При этом режиссёр подтвердил, что сам он в Ельцин-Центре ни разу не был. Позже Михалков заявил, что никоим образом не хотел оскорбить память Бориса Ельцина. По словам режиссёра, он против того, чтобы за именем Ельцина, за его спиной в Ельцин Центре шла планомерная работа, медленно и аккуратно разрушающая историческое самосознание детей и молодежи. Вдова Бориса Ельцина, Наина, в ответ на слова Михалкова напомнила, как тот был доверенным лицом первого президента на выборах 1996 года и тогда совсем иначе оценивал реформы 90-х и вклад "команды Ельцина" в строительство новой России.