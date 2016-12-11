Соперницы «УГМК» набрали два очка за четверть

Баскетболистки екатеринбургской «УГМК» продолжают своё уверенное выступление в российской женской премьер-лиге.

На домашней площадке они разгромили казанскую «Казаночку» со счётом 75:49 (11:18, 20:18, 21:11, 23:2).

«Лисицы» уступали в счёте после первой половины, но во второй не оставили соперницам ни единого шанса. Особенно в заключительном периоде, в котором соперницам удалось набрать единственные два очка лишь в середине четверти. Самыми результативными в составе победительниц стали Альба Торренс (30 очков) и Ника Барич (14). «УГМК» одержала десятую победу в десяти матчах регулярного чемпионата премьер-лиги и возглавляет турнирную таблицу. На одну победу меньше у курского «Динамо».

Следующий матч «лисицы» проведут 14 октября в Оренбурге против местной «Надежды». Это будет игра 6-го тура группового этапа Евролиги.