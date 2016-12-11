«Уралочка» в трёх партиях обыграла аутсайдера суперлиги
11 декабря 2016, 21:38 / Спорт
Волейболистки «Уралочки-НТМК» в Санкт-Петербурге обыграли занимающую предпоследнее место в суперлиге команду «Ленинградка» со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:20).
По итогам 9-го тура «Уралочка» с восемнадцатью очками обошла в турнирной таблице красноярский «Енисей» и вышла на четвёртое место в регулярном чемпионате.
Следующий матч команда проведёт уже в рамках 1-го тура группового этапа лиги чемпионов. 14 декабря «Уралочка-НТМК» сыграет в Стамбуле с клубом «Вакыфбанк».
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