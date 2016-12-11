Евгений Куйвашев пригласил Никиту Михалкова посетить Ельцин Центр

11 декабря 2016, 23:52 / Общество

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил российского режиссёра Никиту Михалкова посетить Ельцин Центр. Об этом глава региона сообщил в своём Instagram.

– Никита Сергеевич! Если бы я знал ваши фильмы только по пересказам, они бы мне тоже могли не понравиться. Жизнь научила меня, что доверять можно только собственным глазам и чувствам. Поэтому приезжайте в Екатеринбург, лично проведу экскурсию по Ельцин Центру, вместе сходим в музей Бориса Николаевича. Он управлял страной в сложное время, ему приходилось принимать непростые решения, но как настоящий уралец Ельцин эту ношу вынес. Я горжусь, что принимал участие в создании центра его имени. Это место любят многие свердловчане, посмотреть на него приезжают даже из Австралии. А вы из Москвы никак не доедете. Жду в гости! – написал Евгений Куйвашев. 

Напомним, Никита Михалков, выступая в минувшую пятницу в Совете Федерации, заявил, что деятельность Ельцин Центра разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России. При этом режиссёр подтвердил, что сам он в Ельцин Центре ни разу не был. Позже Михалков заявил, что никоим образом не хотел оскорбить память Бориса Ельцина. По словам режиссёра, он против того, чтобы за именем Ельцина, за его спиной в Ельцин Центре шла планомерная работа, медленно и аккуратно разрушающая историческое самосознание детей и молодежи. Вдова Бориса Ельцина, Наина, в ответ на слова Михалкова напомнила, как тот был доверенным лицом первого президента на выборах 1996 года и тогда совсем иначе оценивал реформы 90-х и вклад "команды Ельцина" в строительство новой России. В дальнейшем режиссер предложил провести экспертизу экспозиции музея Ельцин Центра.

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