Газовые запасы России увеличились на 20 миллиардов кубометров

Правительство РФ приняло распоряжение о включении трёх новых газовых месторождений в состав федерального фонда резервных участков недр.

Как сообщает пресс-служба кабмина России, речь идёт об участках на континентальном шельфе нашей страны. В частности, о Мурманском месторождении и Северо-Кильдинском месторождениях на дне Баренцева моря, а также об Изыльметьевском месторождении на дне Японского моря. В результате, газовые запасы нашей страны увеличились на 20 млрд куб. м.