Общероссийский день приёма граждан. Куда обращаться в Екатеринбурге.

12 декабря 2016, 11:34 / Общество

Сегодня, 12 декабря, в День Конституции России, Екатеринбург присоединился к проведению Общероссийского дня приёма граждан. "ОГ" публикует адреса и контакты ведомств, куда уральцы могут обратиться с волнующими вопросами с 12:00 до 20:00. 

Приём граждан по вопросам, входящим в компетенцию администрации Екатеринбурга, ведут:

  • Глава администрации города (просп. Ленина, 24а, каб. 323).
  • Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга (просп. Ленина, 24а, каб. 323).
  • Заместитель главы администрации города по вопросам капитального строительства и землепользования (просп. Ленина, 24а, каб. 319).
  • Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства (просп. Ленина, 24а, каб. 319).
  • Заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии (просп. Ленина, 24а, каб. 322).
  • Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики (просп. Ленина, 24а, каб. 317).
  • Заместитель главы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам (просп. Ленина, 24а, каб. 318).
  • Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам (просп. Ленина, 24а, каб. 322).
  • Заместитель главы администрации города по вопросам организации управления (просп. Ленина, 24а, каб. 320).
  • Заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий (просп. Ленина, 24а, каб. 317).

Запись осуществляется в здании администрации города (просп. Ленина, 24а), в фойе рядом с конференц-залом с 12:00 до 20:00.

Приём граждан ведёт председатель Екатеринбургской городской думы (просп. Ленина, 24а, каб. 459).

Запись осуществляется в кабинете № 402 Екатеринбургской городской думы (ул. 8 Марта, 8б), по телефону: 354-55-97.

Приём граждан по вопросам, входящим в компетенцию Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ведут:

  • Руководитель надзорного ведомства Сергей Кузьмин (пер. Отдельный, 3).
  • Заместители руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (пер. Отдельный, 3).
  • Начальники территориальных отделов Управления Роспотребнадзора в городах Свердловской области, контакты указаны на сайте ведомства. 

Запись осуществляется предварительно по телефону: 374-13-79.

Приём граждан по вопросам, входящим в компетенцию УФССП России по Свердловской области, ведут:

  • Руководитель Управления - главный судебный пристав Свердловской области (ул. Пролетарская, 7).
  • Заместители главного судебного пристава Свердловской области (ул. Пролетарская, 7).

Запись осуществляется предварительно по телефону: 362-28-48.

Приём граждан по вопросам, входящим в компетенцию следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области, ведут:

  • В порядке живой очереди при наличии паспорта (ул. Щорса, 18).

Предварительная запись осуществляется при личной явке и по телефонам: 297-71-31, 297-71-39.

Если часть вопросов заявителя находится в компетенции иных государственных органов, то при наличии технической возможности с согласия заявителя, личный приём осуществляется в режиме видеосвязи и аудиосвязи. Если гражданин не успел реализовать своё право на обращение в государственный орган, в течение 7 рабочих дней ему обеспечат возможность обращения к соответствующим уполномоченным лицам.

Приём граждан по вопросам, касающимся таможенного дела и работы таможенного органа в Екатеринбурге, ведут:

  • Руководство и должностные лица подразделений Екатеринбургской таможни (ул. Гоголя, 27, каб. 101).

Телефон для записи: 3-596-647.

При обращении екатеринбуржцам необходимо иметь при себе паспорт!

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