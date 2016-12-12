Цена барреля нефти впервые за последние полтора года превысила 57 долларов

По итогам торгов на Токийской бирже цена барреля нефти марки Brent впервые с июля 2015 года преодолела планку в 57 долларов США.

Как сообщает "РГ", сегодняшний рост цен на чёрное золото эксперты связывают с недавними договорённостями стран ОПЕК и не входящих в картель государств о временном сокращении добычи нефти. Напомним, уменьшать добычу углеводородного сырья начнут с января 2017 года. Такая политика продлится до середины будущего года.