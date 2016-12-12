Свердловские артисты в очередной раз выступили на авиабазе Хмеймим в Сирии

В минувшие выходные перед личным составом российской авиабазы Хмеймим в очередной раз выступили уральские артисты. Как передаёт ТАСС, свои выступления представили артисты Свердловского академического театра музыкальной комедии и Дома офицеров Центрального военного округа.

- В составе (выступавших) - четыре народных артиста РФ и три заслуженных артиста РФ, - приводит информагентство слова начальника окружного Дома офицеров Станислава Довгарюка. - Открыть концерт доверили лауреату телевизионного фестиваля "Катюша" Алексею Гофману.

Отметим, каждые выходные для российских военнослужащих в Сирии организуются культурные мероприятия. Только в ноябре в досуговом центре авиабазы Хмеймим дали концерты юморист Владимир Винокур, коллектив силачей "Русские богатыри", сборные команды КВН. Тридцать артистов Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа преодолели почти 10 тыс. км пути, чтобы выступить перед российскими военнослужащими.