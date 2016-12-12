В России стартовала продажа билетов на поезда за 60 суток до даты отправления

С 11 декабря в нашей стране началась продажа билетов на поезда за два месяца (60 суток) до даты отъезда.

Напомним, впервые об этом было объявлено на состоявшейся в ноябре встрече Президента России Владимира Путина и главы РЖД Олега Белозёрова.

Как сообщает пресс-служба РЖД, речь идёт о поездах, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом (в том числе и о "Сапсанах"), а также об ещё примерно трёх десятках поездов дальнего следования. В будущем железнодорожники планируют распространить такую практику на все поезда и увеличить время предварительной продажи до 90 суток до даты отъезда. Это делается для того, чтобы повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта.