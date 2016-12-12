Прокуратура назвала причины вспышки кишечной инфекции в нижнетагильской школе

Причиной массового заболевания школьников кишечной инфекцией в средней школе № 9 Нижнего Тагила стал ряд нарушений, допущенных сотрудниками образовательного учреждения. Как сообщила прокуратура Свердловской области, по результатам проверки, проведённой надзорными органами, возбуждены административные дела в отношении сотрудников образовательного учреждения и предприятия - поставщика школьного питания.

- В ходе проверки на пищеблоке выявлен факт использования повидла с истекшим сроком годности, хранение необработанных и битых яиц, - сообщила официальный представитель прокуратуры Марина Канатова. - Работники пищеблока находились на рабочих местах в грязной спецодежде, в ней же они посещали туалет, предназначенный для учащихся. Помещение пищеблока содержалось в антисанитарном состоянии, на полу имелись остатки пищи. Бактериальная обработка помещения, предназначенного для раздачи пищи, не осуществлялась, режим мытья посуды был нарушен. У нескольких сотрудников пищеблока в ходе обследования был выявлен норовирус 2-го типа.

Работники школы несвоевременно приняли меры к изоляции заболевших школьников после появления первых клинических признаков заболевания детей.