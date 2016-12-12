Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня Конституции России

12 декабря 2016, 10:51 / Политика

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с Днём Конституции РФ.

Как напомнили в областном департаменте информполитики, этот праздник учреждён по случаю исторического события: 12 декабря 1993 года состоялся референдум, по итогам которого была принята Конституция России.

С точки зрения главы региона, Конституция РФ за прошедшие годы стала реально работающим законом.

– Убеждён, что опираясь на этот важнейший документ, мы сумеем претворить в жизнь наши масштабные планы, дать новый импульс развитию Свердловской области, – отметил Евгений Куйвашев.

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