Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня Конституции России

12 часов назад
Конституция России: менять, адаптировать или не трогать?
Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. Принятая в 1993 году, она действует уже 23 года (это один из самых «долгоиграющих» основных законов нашей страны). Но в последнее время, в связи с резким изменением международной обстановки, а также проходящими в стране экономическими и политическими преобразованиями, всё громче звучат разговоры о необходимости принятия новой, отвечающей современным реалиям Конституции. «ОГ» опросила представителей обоих лагерей — и сторонников сохранения нынешней Конституции, и их оппонентов.
9 декабря 2016
«Мы затыкаем дырки в неработающих законах»
Омбудсмен Татьяна Мерзлякова о самых громких историях этого года, в которых приходилось принимать участие
8 декабря 2016
Главой Заречного стал управленец с Белоярской АЭС
Вчера дума Заречного единогласно выбрала нового градоначальника. Им стал бывший председатель общественного совета Белоярской атомной электростанции — Андрей ЗАХАРЦЕВ.
7 декабря 2016
Куда заложены деньги?
Депутаты муниципальных дум просят скорректировать местные бюджеты
6 декабря 2016
Губернатор одобрил идею создания Центра Уральского добровольческого танкового корпуса
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во второй раз за месяц провёл приём граждан в общественной приёмной «Единой России». Жители региона обратились к нему с вопросами улучшения жилищных условий, а также патриотического воспитания и поддержки ветеранского движения. Все проблемные ситуации губернатор взял на личный контроль.
6 декабря 2016
Областные депутаты ужесточили себе порядок назначения пенсий
Вчера свердловские парламентарии внесли поправки в два закона, которые напрямую касаются их благосостояния. Поправки регламентируют правила получения субсидий на покупку жилья в Екатеринбурге и порядок назначения пенсий за выслугу лет.
6 декабря 2016
Губернатор провёл приём граждан в общественной приёмной ЕР
Жители Свердловской области обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с вопросами улучшения жилищных условий, патриотического воспитания и поддержки ветеранского движения.
6 декабря 2016
Новый министр АПК и продовольствия Свердловской области дал первое интервью «ОГ»
Губернатор Евгений Куйвашев назначил министром АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярёва. Корреспондент «ОГ» связался с министром и задал ему несколько вопросов.
5 декабря 2016
Свердловский бюджет прирос тремя миллиардами
В пятницу вечером, 2 декабря, в здании областного правительства прошла заключительная согласительная комиссия по подготовке проекта областного бюджета на 2017 год.
5 декабря 2016
Президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиёев
За представителя либерально-демократической партии страны Шавката Мирзиёева отдали голоса 88,61 процента избирателей, сообщил Центризбирком Узбекистана.