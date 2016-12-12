Ответ Наины Ельциной на заявление режиссёра Никиты Михалкова

12 декабря 2016, 10:56 / Общество

Режиссёр Никита Михалков выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации и заклеймил Ельцин Центр в Екатеринбурге как место, в котором, цитирую: «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей». А также «реализуется мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история России» и т.д.

Я глубоко возмущена этими заявлениями Михалкова. И не только потому, что они лживые, не имеющие никакого отношения ни к Ельцин Центру, ни к его деятельности. Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого Президента России, не стесняясь выдёргивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны. При этом он ни разу не был в Ельцин Центре! Это же в голове не укладывается. Как можно критиковать то, что не видел?!

Не в моих правилах вступать в публичную полемику с людьми, которые позволяют себе откровенно подтасовывать факты. Никогда не делала этого, когда дело касалось моего мужа или моей семьи. Но на этот раз речь идёт не о моих родных, а о большой команде людей – они по крупицам собирали архив первого Президента России, создавали экспозицию музея его имени, сделали и делают всё возможное, чтобы новые поколения могли познакомиться с документами, позволяющими объективно оценить реформы 90-х. Я видела этот музей, прошла по нему не один раз и могу сказать: там нет никакой лакировки эпохи, там вообще нет оценок – только документы, только факты, только свидетельства очевидцев.

Ельцин Центр создавал большой коллектив умных, ярких, талантливых людей, искренне желающих донести правду о 90-х. Вся работа по созданию Президентского центра Б.Н. Ельцина велась под непосредственным руководством попечительского совета, который на протяжении этих лет возглавляли главы президентской администрации – Сергей Нарышкин, Сергей Иванов, сейчас его возглавляет Антон Вайно. Ельцин Центр не мог бы быть создан, если бы парламент не принял закон «О сохранении исторического наследия президентов». Должна сказать и о большом внимании к Центру со стороны Президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Дмитрия Медведева. В отличие от Михалкова, они были в Ельцин Центре, прошли по его залам, в своих выступлениях на открытии дали высокую оценку как самому Центру, так и его создателям. Думаю, что руководители страны не меньше Михалкова озабочены достойным воспитанием подрастающего поколения.

Ельцин Центру уже год, он живет своей активной, насыщенной жизнью. За год только Музей Ельцина посетили более четверти миллиона человек, а всего, вместе с многочисленными мероприятиями и событиями, в Президентском центре побывали больше полумиллиона посетителей. Центр стал любимым местом екатеринбуржцев, в него с радостью идут и молодые, и пожилые, каждый находит для себя что-то важное и интересное. Вот, например, сейчас в Центре готовится большая новогодняя программа, чтобы доставить радость детям разного возраста. Будут ёлки, Дед Мороз, театральные постановки... Это что – «инъекция разрушения национального самосознания»? Только в воспалённом воображении Михалкова может возникнуть такая интерпретация всего того, что делает Ельцин Центр.

Я помню, как Никита Михалков был доверенным лицом Бориса Николаевича на выборах 1996 года и тогда совсем иначе оценивал реформы 90-х и вклад «команды Ельцина» в строительство новой России. Если честно, то мне очень горько писать эти слова. Я и представить не могла, что через 20 лет он с лёгкостью отречётся от того, что говорил и делал.

Но, несмотря на лживые заявления режиссёра, а также злобные комментарии оголтелых коммунистов, которые своими стараниями привели нашу страну, Советский Союз, к разрушению, Ельцин Центр заполнен людьми с утра и до позднего вечера. Чему я очень рада.

Наина Ельцина

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Никита Михалков vs Ельцин Центр Никита Михалков vs Ельцин Центр
Никита Михалков заявил, что деятельность Ельцин Центра разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно.

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