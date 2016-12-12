В Монетном дотла сгорел двухэтажный барак, погиб человек

В результате пожара четырёхквартирного жилого дома барачного типа в посёлке Монетном погиб человек. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, деревянное здание вспыхнуло поздно вечером в воскресенье.

- Сообщение о возгорании жилого дома на улице Вокзальной в посёлке Монетном поступило в 23:36, - сообщили представители МЧС. - Горел двухэтажный четырёхквартирный деревянный барак общей площадью 140 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями из горящего дома по лестничным маршам эвакуированы 11 человек, в том числе 2 ребёнка. К сожалению, погиб один человек.

На месте работали 10 единиц спецтехники и 33 человека личного состава. Борьба с огнём осложнялась отсутствием пожарных гидрантов. К месту пожара были направлены несколько автоцистерн с водой и специальный пожарный водоём из Екатеринбурга. Подвоз воды осуществлялся с расстояния 1,5 км от места тушения. Причина пожара устанавливается.

В настоящее время все погорельцы размещены у родственников, 12 декабря администрация Берёзовского ГО проведёт заседание комиссии по ЧС: там планируется рассмотреть вопрос о выделении жилья пострадавшим.