Текст письма Никиты Михалкова Наине Ельциной

Я не имею обыкновения вступать в полемику с хулителями, ибо я считаю, что Бог рассудит всех. А отвечать людям, которые принципиально не хотят говорить по существу, считаю бессмысленной тратой времени. Но в данном случае не могу не ответить личным письмом, ибо уважаю Наину Иосифовну Ельцину и хочу попытаться расставить все точки над «i».

Уважаемая Наина Иосифовна!

Я глубоко сожалею, что доставил Вам огорчение, но уверен, что Вас ввели в заблуждение, интерпретируя мои слова под определенным углом. Не про память Бориса Николаевича Ельцина и не про его деятельность я говорил на Совете Федерации, а про то, каким образом и кто составляет и исполняет программы сомнительного исторического содержания с сомнительными историческими выводами.

Теперь по порядку:

1) Я никогда не говорил о том, что Борис Николаевич не достоин музея, это не правда. И в этом Вы можете убедиться, посмотрев и мою новую передачу «Неугомонные». Любой, кто оказывался на вершине власти, достоин того, чтобы память о нем сохранялась. Именно поэтому я так бился, защищая установку памятника Ивану Грозному в городе Орле.

2) Я действительно лично из-за постоянных разъездов не был в Ельцин Центре, но там работало несколько съемочных групп, специально туда отправленных, которые полностью отсняли все экспозиции, экспонаты, интерьеры, кафе, мнения людей и так далее. И, поверьте, я имею очень полное представление о том, что там происходит. Думаю, что нет смысла подробно на этом останавливаться, тем более о том, что я не был в Ельцин Центре лично я говорил и ранее в своей передаче, а анимационно-исторический ролик, который демонстрируется в Ельцин Центре, закачан в мой компьютер.

3) Вы упрекаете меня в том, что я был доверенным лицом Бориса Николаевича и помогал ему во время выборов, а теперь якобы думаю иначе. Уважаемая Наина Иосифовна, я никогда не отказывался и не отказываюсь ни от одного мгновения моего прошлого. Я принимал участие в выборах совершенно осознанно и говорил все, что говорил, совершенно искренне, потому что для меня и для очень многих других людей в тот момент альтернативы Борису Николаевичу не было никакой. Все, что было на виду и претендовало на власть, было много хуже. Кроме того, в то время никто, по крайней мере, из тех, кто голосовал за Бориса Николаевича — и я в том числе, и представить себе не могли всю глубину и трагичность положения, в котором окажется страна. Это и раскупленные заводы, и проданные за копейки корабли, и униженная армия, и обнищавший народ, и разрушенная наука. Но уверен — несправедливо всю ответственность за это возлагать только на плечи Бориса Николаевича. Для него такой масштаб власти был большим испытанием и, наверняка, решения иногда приходилось принимать, что называется, «с колес». Уверен, этим и воспользовались все те, кто рассматривал нашу страну всего лишь как источник собственных интересов. И сегодня это понятно всем, кто трезво оценивает происходившие процессы.

Но, повторюсь, это никак не может влиять на вопрос нужен или не нужен музей Бориса Николаевича Ельцина. Он, безусловно, нужен и не против музея Бориса Николаевича звучит мой голос. Я против того, чтобы за именем Ельцина, за его спиной в Ельцин Центре шла планомерная работа, медленно и аккуратно разрушающая историческое самосознание детей и молодежи, приходящих туда. Как подтверждение тому приведу цитату одного из ярых защитников Ельцин Центра — Ирины Хакамады. В своем интервью на радио «Эхо Москвы» она говорит — цитата: «А что касается Ельцинского центра, он великолепный. Он фактически делает то же самое, что и Музей толерантности в России, в Москве (еврейский). То есть, есть идея продвижения демократии, но это очень скрытая идея». Согласитесь, Наина Иосифовна, если идея созидательна и честна — разве она должна быть скрытой? Поверьте, меня интересует не разрушение этого современного Центра, а возможность скорректировать то наполнение, которое там существует, чтобы не призывал историк Никита Соколов именем Бориса Николаевича реабилитировать генерала Власова и власовцев, чтобы историк Николай Сванидзе не запутывал разум ребят однобоким и идеологизированным представлением об Иване Грозном и вообще о нашей истории. И уж конечно не показывать лживый мультфильм, в котором все, кто правил нашей страной — ничтожества, бездарности и кровавые тираны. А кое-кто вообще не упоминается, например, государь-миротворец Александр III. Убежден, что никогда Борис Николаевич не поддержал бы такую концепцию, никогда бы не допустил, чтобы к его ногам безоглядно бросили всех исторических личностей, когда бы то ни было правивших страной. Зачем же его имя подставлять под такую фальшивку?

И Вас тоже, Наина Иосифовна, вводят в заблуждение, давая Вам в качестве аргумента информацию о рождественских елках для детей, ничего не отвечая по сути поднимаемых вопросов. И, что самое главное, получается, что Ваш ответ мне является ответом не только мне, но и тем 96 процентам опрошенных в передаче Владимира Соловьева «Прямой контакт», кто резко негативно отозвался о программах Ельцин Центра.

Уважаемая Наина Иосифовна, повторюсь, я никогда не отрекался и не отрекусь от мною совершенного и сказанного, и продолжаю настаивать на том, что музей Бориса Николаевича Ельцина нужен, но нельзя его именем разрушать историческую правду, скрашивая это бесплатными посещениями, развлечениями и времяпрепровождением в прекрасных интерьерах Ельцин Центра, в то же время, внедряясь в неокрепшее сознание молодых людей ложным пониманием истории России.

Мне бесконечно жаль, что подавая Вам информацию в таком виде, в каком Вам ее подают, Вы своим ответом защищаете тех, кто именем Бориса Николаевича делает СВОЮ историю в ущерб объективной правде, и в результате гнев этих 96 процентов недовольных политикой Центра совершенно несправедливо обрушивается на Вас и на память Бориса Николаевича.

Поверьте, что пишу я Вам это с абсолютно открытым сердцем, испытывая глубокую печаль, что доставил Вам неприятные минуты и готов извиниться перед Вами за это, но я очень надеюсь быть если не понятым, то хотя бы услышанным Вами. Моя позиция открыта и ясна. Так же, как и открыта и ясна она была 20 лет назад. Поэтому прошу Вас, уважаемая Наина Иосифовна, отделите зерна от плевел и взгляните на то, о чем я Вам сейчас писал, глазами людей, которые совсем не хотят порочить имя Бориса Николаевича, но в то же время не могут согласиться с необъективной и идеологизированной трактовкой нашей истории. Если Вы сами предложите подумать о том, как можно было бы скорректировать программы Ельцин Центра, чтобы постараться добиться большей объективности — это будет самым мудрым поступком в защиту имени и памяти Бориса Николаевича.

Остаюсь с глубоким уважением и доброй памятью Всегда Ваш Н. Михалков 10 декабря 2016 г., Москва

P.S. Очень надеюсь, что Вы прочтете это письмо лично, без того, чтобы оно было кем бы то ни было Вам интерпретировано. Н.М.