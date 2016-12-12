Тагильский кот-альпинист попал в топ-10 самых известных мурлык

Компания "Медиалогия" составила рейтинг самых известных котов в российских СМИ за 2016 год. Кот-альпинист из Нижнего Тагила занял десятую позицию в рейтинге.

Рейтинг построен на основе мониторинга и анализа порядка 35 тыс. 600 российских СМИ. По данным "Медиалогии" самым известным котом стал Ларри, которого взял из приюта британский премьер-министр Дэвид Кэмерон.

Уральский кот Граф, покоривший в этом году со своим хозяином Эльбрус, занял десятую позицию. А в феврале 2017 года нижнетагильский спортивный турист Андрей Останин отправится с питомцем на Байкал.

Фото: Андрей Останин

Фото: www.mlg.ru