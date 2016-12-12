Посещаемость Ельцин Центра может вырасти после заявлений Никиты Михалкова

Сюжет
Никита Михалков vs Ельцин Центр
Никита Михалков заявил, что деятельность Ельцин Центра разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно.
10 декабря 2016
Главному долгострою Екатеринбурга исполнилось 30 лет
30 лет назад, в 1986 году, в Свердловске началось возведение телебашни. Сегодня это — самый известный долгострой и самое высокое строение Екатеринбурга.
9 декабря 2016
Два журналиста "ОГ" удостоились профессиональных наград
На этой неделе сразу двух журналистов «ОГ» отметили профессиональными наградами.
9 декабря 2016
Дмитрий Медведев подписал постановление в защиту дольщиков
МОСКВА. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Министерству строительства и ЖКХ РФ учредить «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».
9 декабря 2016
Уральские коррупционеры украли 158 миллионов рублей
За девять месяцев 2016 года сотрудники прокуратуры Свердловской области выявили 5 994 нарушения в сфере противодействия коррупции и 615 незаконных правовых актов.
9 декабря 2016
В Екатеринбурге пройдёт областной фестиваль изобретений
3–14 декабря в ЦК «Урал» пройдёт Областной фестиваль изобретений, робототехники и инженерных технологий «ТехноРегион».
9 декабря 2016
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Дарья Коренная*.
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Дарья Коренная*.
Я нынче со всем своим коллективом отлично потрудилась — наша акушерка стала первой на областном этапе Всероссийского конкурса, ещё две моих подопечных вошли в десятку лучших в конкурсе «Славим человека труда!».
9 декабря 2016
Золотая «Электроника»
Владимир Путин поздравил екатеринбуржцев Максима Кадникова и Леонида Шмакова с победой в WorldSkills.
9 декабря 2016
Бирка на шубке
С 5 декабря в России окончательно запрещен оборот немаркированных меховых изделий. Чипирование меховых изделий в России введено с 12 августа. В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, включены предметы одежды из норки, нутрии, песца, лисицы и других видов меха, даже из кролика или овчины. Нововведение призвано сделать прозрачным оборот в сфере их продаж.
9 декабря 2016
В 283 подъездах области заменили лифты
Региональная программа «1000 лифтов» обеспечила в этом году новыми подъёмниками 283 подъезда многоквартирных домов
9 декабря 2016
«Сидят, не снимая курток». В невьянском ФАПе больные замерзают на приёме
В ноябре «ОГ» рассказывала о целых муниципалитетах, где из-за перебоев в центральном отоплении люди ходят дома в валенках