Посещаемость Ельцин Центра может вырасти после заявлений Никиты Михалкова

После заявлений известного российского режиссёра Никиты Михалкова о деятельности Ельцин Центра посещаемость учреждения может вырасти. Это при том, что уже сейчас музей Президентского центра имени Бориса Ельцина является самым посещаемым в регионе.

О том, что критика в адрес Ельцин Центра только на руку учреждению и его рейтингу, отметил и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман:

- Музей Ельцин Центра - самый посещаемый в регионе. 800 человек в день, - написал мэр в своём аккаунте в сети Twitter. - После выступления Михалкова, думаю, посещаемость ещё вырастет.

Полный текст выступления Никиты Михалкова в Совете Федерации.