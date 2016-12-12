Полный текст выступления Никиты Михалкова в Совете Федерации о Ельцин Центре

Публикуем вызвавшее огромный общественный резонанс выступление режиссёра Никиты Михалкова на парламентских слушаниях в Совете Федерации:

– На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр (я о нём несколько раз говорил в моём "Бесогоне"), в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей. Ежедневно – восьмиминутный ролик об истории нашей страны. Владимир Соловьёв в своей передаче провёл анализ и голосование по поводу того, что показано в этом ролике. Я не знаю, сколько зрителей смотрят с утра передачу Владимира Соловьёва. Ну допустим, это сто человек. Тогда 96 человек сказали, что этот ролик вызывает у них ненависть. 2% – "по барабану", что называется. Ещё 2% сказали, что им всё очень понравилось. Но, если есть 96% людей, которые это слышат, видят и понимают, неужели это не повод государству и Совету Федерации обратить внимание.

Речь не идёт о том, чтобы оскорбить память о Борисе Николаевиче. К нему есть разное отношение, но он – всё-равно-историческая личность, должен быть его музей, это правильно. Но нельзя, невозможно, не видеть, что там на высочайшем технологическом уровне (с сенсорными экранами, компьютерами) реализуется мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история нашей страны: никого в нашей стране не было, кроме Бориса Николаевича, никого, страна мерзости, азиатчины, кровопролития, предательства, грязи и так далее, и так далее.

Ну, если мы говорим о будущем страны, если, не дай бог, придётся её защищать, то что защищать будут люди, которые не знают истории своей страны? А, вернее, знают её так, что защищать там нечего, там не за что защищать то, что накоплено веками. Мы говорим об этом, говорим. Меня слушают, смотрят передачу, звонят мне. Но ведь речь идёт не о том, чтобы закрыть этот центр, а о том, чтобы скорректировать эту программу. Она разрушительна. Она просто разрушительна.

И говорить сегодня о том, как нам двинуться в регион: вот мы и двинулись в регион. Причём посмотрите: это происходит в самом центре страны. Это Урал, где уже была своя валюта при Росселе. Это же очень аккуратная попытка движения к той самостийности, которая ведёт к развалу страны. Здесь – своя валюта, тут – своя армия, там – своя полиция. Это же развал страны, это мечта мирового сообщества, которое нам объявляет санкции, "голубая мечта". Часть её уже осуществилась 25 лет назад.

Ну, неужели, нам мало того, что уже произошло. Мы всё время наступаем на одни и те же грабли. Говорим, говорим, говорим. Всё правильно, ни одного дурного слова. Но надо же что-то уже и делать в этом смысле. Повторяю, разговор идёт не о том, чтобы кого-то наказывать, ввести цензуру. Разговор идёт о возможности сменить вектор. Хотя бы дать вторую часть представления о стране. Да, там много злого, много страшного. Но, я уже говорил, на одном из форумов человек встал и сказал: "Жестокая правда без любви есть ложь". Там нет никакой любви, никакого уважения ко всему тому, что предшествовало девяностым годам прошлого столетия.

Я прошу вас, Валентина Ивановна! Это вопрос национальной безопасности, потому что каждый день сотни детей и молодых людей приходят туда. Они получают этот яд. Они его получают каждый день. При том, что сегодня основные исторические сведения черпают в Википедии. При том, что книг не читают. Я сделаю об этом "Бесогон". Вы посмотрите ту страшную историю с двумя детьми, мальчиком и девочкой, который покончили с собой. Вы послушайте, как они говорят, о чём они говорят. Они совершают это, потому что их услышали в сети. Для них – это "сон золотой", это фигурирование: "нас узнали". Вы представьте себе, что будет происходить, если мы внимательно не отнесёмся к тому, к чему я хочу привлечь ваше внимание. Я прошу вас.

Ведь поймите, я ещё раз повторяю, разговор ведь не о том, чтобы опорочить имя Бориса Николаевича, не о том, чтобы кого-то там наказывать. Разговор идёт о том, чтобы в конце-концов попытаться скорректировать эту программу, чтобы дети получили хотя бы объективные исторические факты. Впрочем, я считаю, что должны быть не просто объективные исторические факты. Дети не всегда могут разобраться в объективных фактах. Это должна быть последовательная политика, обращённая к тому, чтобы дети понимали: страна, которой они живут, – это великая страна. Да, мы должны знать, всё, что в ней происходило. Конечно. Но когда мы видим, что Иван Грозный – мерзавец, подонок, тварь, гнусь, что угодно. И ещё господин Сванидзе сообщил, что он был гомосексуалист. Ну уж, вообще всё. И приводится цитата Карамзина, которой мы не нашли. Я привожу другую цитату Карамзина, где он пишет, что при всём злодеянии этого царя, добрая память в народе должна о нём существовать, поскольку он совершил грандиозные поступки по отношению к стране. Поэтому если мы на это сейчас не обратим внимания, Валентина Ивановна, друзья дорогие, то потом будет поздно. Этого нельзя пускать на самотёк. Мама говорила: "Воспитывать надо, пока поперёк кровати лежит. Лёг вдоль – уже поздно".

Видео: Znak.com