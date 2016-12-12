В Ельцин Центре покажут "Конституцию Российской Федерации"

12 декабря 2016, 13:47 / Культура

Сегодня, 12 декабря, в День Конституции РФ, екатеринбуржцы увидят премьеру спектакля "Конституция РФ" в Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3а) в 19:00. Целью постановки является взгляд на текст документа как на послание в будущее, сообщает пресс-служба центра. 

Над постановкой работает главный режиссёр Пермского академического "Театра-Театра", худрук "Сцены-Молот" Владимир Гурфинкель, над сценографией и костюмами - художник Ирэна Ярутис. Исполнители – артисты стажёрской группы ТТ.

- "Конституция РФ" – это взгляд на документ нашей эпохи сквозь призму истории Государства Российского. В тексте спектакля, составленном пермским драматургом Ксенией Гашевой, соединены цитаты из воспоминаний, высказываний и произведений Александра Пушкина и Анатолия Собчака, Светланы Алексеевич и Дмитрия Лихачева, Александра Блока и Галины Вишневской, Николая Гоголя и Людмилы Улицкой, - рассказали в пресс-службе Ельцин Центра. 

Добавим, екатеринбуржцы смогут также увидеть спектакль 13 декабря в 19:00 в Ельцин Центре. 

Фото: Ельцин-Центр

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