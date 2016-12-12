В Ельцин Центре покажут "Конституцию Российской Федерации"

9 декабря 2016
«Мы прошли войну вместе с Россией. Мы и сегодня вместе»
В канун Дня Героев Отечества в одном из кинотеатров города фильм «28 панфиловцев» посмотрели руководители дипломатических миссий, находящихся в зоне ответственности представительства МИД РФ в Екатеринбурге, а также иностранные студенты уральских вузов. Напомним, что панфиловская дивизия была сформирована в городах Алма-Ате Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР, а в её состав входили украинцы, русские, казахи, киргизы.
9 декабря 2016
Премьеру балета "Снежная королева" представит Екатеринбургский театр оперы и балета
Екатеринбургский оперный театр представил сегодня (пока - только прессе) свой новый балет "Снежная королева", которой театр завершает 2016 год. Оригинальная хореографическая версия известной сказки Андерсена - очередная работа известного хореографа Вячеслава Самодурова, очередная интерпретация литературной классики (предыдущая его постановка в этом же театре - "Ромео и Джульетта").
8 декабря 2016
Леонид Юзефович: «Мою книгу о современности тут же окрестят историческим романом»
Книгой года назван роман Леонида ЮЗЕФОВИЧА «Зимняя дорога». Книга о противостоянии между белым генералом и его красным противником – а по сути, о бессмысленности этого противостояния. «Зимняя дорога» способна остановить для читателя время, завладеть его вниманием и удержать от первой до последней строки.
8 декабря 2016
Людмила Улицкая: «К такой элите я хотела бы принадлежать»
Если Леонид Юзефович в этом году победил в «Большой книге» по мнению экспертного совета, то читательские голоса вновь принадлежат Людмиле УЛИЦКОЙ. На суд публики она представила роман «Лестница Якова», который, по словам самой писательницы, станет последним в её литературной карьере.
8 декабря 2016
Кто взошёл на литературный олимп?
Крупнейшая литературная премия страны объявила победителей. «Большой книгой» в этом году назван роман пермского автора Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Кстати, за награду боролись ещё два уральских писателя — Алексей Иванов и Анна Матвеева. Журналисты «ОГ» находились
в Доме Пашкова и увидели большое литературное событие изнутри. А также поговорили с победителями.
7 декабря 2016
«Горжусь, что нас называют «театром быстрого реагирования»
Генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Михаил САФРОНОВ за выдающиеся достижения в сфере социального развития Свердловской области был награждён знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.
7 декабря 2016
Филипп Киркоров: «Стилистика балагана – в моей крови»
Филипп Киркоров – о разнице между творческим и будничным «я» в своём шоу
6 декабря 2016
«София» – не учебник по истории
На телеканале «Россия 1» завершился показ сериала «София». Масштабная историческая картина, рассказывающая о судьбе византийской принцессы Софии Палеолог, ставшей женой Иоанна III – Великого князя Московского, стала одним из ожидаемых сериалов 2016 года.
5 декабря 2016
Екатеринбургский театр оперы и балета получил премию Минкульта РФ
Екатеринбургский театр оперы и балета вошёл в число 17 культурных учреждений, которые получили от Министерства культуры России премиальные сертификаты на общую сумму 148 миллионов рублей. Список победителей на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме огласил глава ведомства Владимир Мединский.
5 декабря 2016
«Голова татарки»: история возвращения
В Екатеринбургском музее истории камнерезного и ювелирного искусства на выставке «Возвращение легенды» впервые в России представили скульптуру Степана Эрьзи «Голова татарки».