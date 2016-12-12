Шестилетняя девочка погибла в детсаду Екатеринбурга

10 декабря 2016
Главному долгострою Екатеринбурга исполнилось 30 лет
30 лет назад, в 1986 году, в Свердловске началось возведение телебашни. Сегодня это — самый известный долгострой и самое высокое строение Екатеринбурга.
9 декабря 2016
Два журналиста "ОГ" удостоились профессиональных наград
На этой неделе сразу двух журналистов «ОГ» отметили профессиональными наградами.
9 декабря 2016
Дмитрий Медведев подписал постановление в защиту дольщиков
МОСКВА. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Министерству строительства и ЖКХ РФ учредить «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».
9 декабря 2016
Уральские коррупционеры украли 158 миллионов рублей
За девять месяцев 2016 года сотрудники прокуратуры Свердловской области выявили 5 994 нарушения в сфере противодействия коррупции и 615 незаконных правовых актов.
9 декабря 2016
В Екатеринбурге пройдёт областной фестиваль изобретений
3–14 декабря в ЦК «Урал» пройдёт Областной фестиваль изобретений, робототехники и инженерных технологий «ТехноРегион».
9 декабря 2016
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Дарья Коренная*.
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Дарья Коренная*.
Я нынче со всем своим коллективом отлично потрудилась — наша акушерка стала первой на областном этапе Всероссийского конкурса, ещё две моих подопечных вошли в десятку лучших в конкурсе «Славим человека труда!».
9 декабря 2016
Золотая «Электроника»
Владимир Путин поздравил екатеринбуржцев Максима Кадникова и Леонида Шмакова с победой в WorldSkills.
9 декабря 2016
Бирка на шубке
С 5 декабря в России окончательно запрещен оборот немаркированных меховых изделий. Чипирование меховых изделий в России введено с 12 августа. В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, включены предметы одежды из норки, нутрии, песца, лисицы и других видов меха, даже из кролика или овчины. Нововведение призвано сделать прозрачным оборот в сфере их продаж.
9 декабря 2016
В 283 подъездах области заменили лифты
Региональная программа «1000 лифтов» обеспечила в этом году новыми подъёмниками 283 подъезда многоквартирных домов
9 декабря 2016
«Сидят, не снимая курток». В невьянском ФАПе больные замерзают на приёме
В ноябре «ОГ» рассказывала о целых муниципалитетах, где из-за перебоев в центральном отоплении люди ходят дома в валенках