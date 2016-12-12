Шестилетняя девочка погибла в детсаду Екатеринбурга

В детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников №131 Екатеринбурга сегодня утром погибла шестилетняя девочка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По данному факту организована проверка.

— 12 декабря в 9.20 воспитательница подготовительной группы заметила, что 6-летнюю воспитанницу группы знобит. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи в детский сад. Однако спасти ребёнка не удалось, — прокомментировали ситуацию в надзорном органе.

Ситуация находится на личном контроле прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова.