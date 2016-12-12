Горздрав: шестилетняя девочка скончалась в детсаду Екатеринбурга до приезда медиков

В Екатеринбурге сегодня утром в детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников №131 погибла шестилетняя девочка. Смерть была зафиксирована до прибытия кареты скорой помощи, сообщила "ОГ" официальный представитель горздрава Екатерина Макашина.

- Воспитательница подготовительной группы вызвала бригаду скорой медицинской помощи в детский сад, когда заметила, что 6-летнюю девочку знобит около 9:20. Смерть была зафиксирована до прибытия скорой помощи, причина случившегося станет ясна после судебно-медицинской экспертизы, - рассказала Екатерина Макашина.

Добавим, ситуация находится на личном контроле прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова.