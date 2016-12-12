СКР: умершую воспитанницу детcада в Екатеринбурге пытались реанимировать медики

Воспитанница детского сада в Екатеринбурге скончалась, несмотря на усилия врачей. Об этом сообщили "Областной газете" представители Следственного комитета России.

- Оказанная сотрудниками детского сада первая медицинская помощь, а также реанимационные мероприятия, проведенные прибывшими врачами скорой помощи, оказались безрезультатными, и около 10:30 девочка скончалась, - сообщил официальный представитель регионального СКР Александр Шульга . - Следователем СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники детского сада, родственники девочки, запрошена необходимая документация, в том числе касающаяся состояния здоровья девочки.

Ранее представители управления здравоохранения Екатеринбурга сообщили о том, что шестилетняя девочка скончалась до прибытия бригады скорой помощи. Около 10:30 в детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников №131 погибла шестилетняя девочка. Точная причина смерти ребёнка выясняется.

По факту происшествия начата проверка, по результатам будет вынесено процессуальное решение.