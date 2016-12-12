На Средний Урал привезли первую мобильную котельную

Для Территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС в Свердловской области приобретена мобильная котельная.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, передвижная установка БКУ-2000 предназначена для срочного восстановления отопления в населённых пунктах, пострадавших от каких-либо чрезвычайных происшествий. Это оборудование приобретено по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

— Важно то, что это полностью законченная установка. Для её функционирования не нужно абсолютно никакого дополнительного монтажа. Её необходимо всего лишь подключить к теплосети, — пояснил областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Мобильная котельная работает на дизельном топливе. Её сетевые насосы и котёл мощностью 2 МВТ способны обеспечивать циркуляцию горячей воды со скоростью 77 кубометров в час.

Фото: областной департамент информполитики