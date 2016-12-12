В Ельцин Центре пройдёт спектакль "Конституция Российской Федерации"
12 декабря 2016, 15:58
13 декабря. 19:00. Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3а) представит спектакль "Конституция РФ".
Целью постановки является взгляд на текст документа как на послание в будущее. Над спектаклем работает главный режиссёр Пермского академического "Театра-Театра", худрук "Сцены-Молот" Владимир Гурфинкель, над сценографией и костюмами - художник Ирэна Ярутис. Исполнители – артисты стажёрской группы ТТ.
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