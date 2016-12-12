В Ельцин Центре пройдёт спектакль "Конституция Российской Федерации"

13 декабря. 19:00. Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3а) представит спектакль "Конституция РФ".

Целью постановки является взгляд на текст документа как на послание в будущее. Над спектаклем работает главный режиссёр Пермского академического "Театра-Театра", худрук "Сцены-Молот" Владимир Гурфинкель, над сценографией и костюмами - художник Ирэна Ярутис. Исполнители – артисты стажёрской группы ТТ.