Золото нижнетагильских этапов Кубка мира завоевала японка Сара Таканаси
12 декабря 2016, 15:33 / Спорт
Первое место на состоявшихся в Нижнем Тагиле этапах Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина заняла японка Сара Таканаси.
Как сообщает областной департамент информполитики, серебро и бронзу завоевали австрийки Даниэла Ирашко-Штольц и Жаклин Зайфредбергер. Из лыжниц-россиянок к пьедесталу почёта ближе всех приблизилась Ирина Аввакумова. Она заняла пятое место.
С точки зрения первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, проведение столь статусных соревнований в Нижнем Тагиле — это результат больших усилий, предпринятых губернатором Евгением Куйвашевым и руководством регионального министерства физкультуры и спорта.
— Проведение таких соревнований на Среднем Урале — это прекрасная возможность популяризации данного вида спорта и хороший стимул нашим молодым спортсменам задуматься о большой спортивной карьере, — прокомментировал Алексей Орлов.