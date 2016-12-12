Золото нижнетагильских этапов Кубка мира завоевала японка Сара Таканаси

Первое место на состоявшихся в Нижнем Тагиле этапах Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина заняла японка Сара Таканаси.

Как сообщает областной департамент информполитики, серебро и бронзу завоевали австрийки Даниэла Ирашко-Штольц и Жаклин Зайфредбергер. Из лыжниц-россиянок к пьедесталу почёта ближе всех приблизилась Ирина Аввакумова. Она заняла пятое место.

С точки зрения первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, проведение столь статусных соревнований в Нижнем Тагиле — это результат больших усилий, предпринятых губернатором Евгением Куйвашевым и руководством регионального министерства физкультуры и спорта.