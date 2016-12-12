Историк Никита Соколов намерен подать в суд на Никиту Михалкова после заявлений о Ельцин Центре

12 декабря 2016, 16:11 / Общество

Действительный член Вольного исторического общества Никита Соколов намерен судиться с режиссёром Никитой Михалковым и требовать от него публичных извинений за громкие заявления в свой адрес и в адрес Президентского центра имени Б.Н. Ельцина, сообщили представители Ельцин Центра.

- В открытом письме Наине Иосифовне Ельциной Н.С. Михалков, говоря о Ельцин Центре, в частности, заявил: "...Меня интересует не разрушение этого современного Центра, а возможность скорректировать то наполнение, которое там существует, чтобы не призывал историк Никита Соколов именем Бориса Николаевича реабилитировать генерала Власова и власовцев...", - говорится в заявлении пресс-службы. - Никита Соколов намерен обратиться в суд и требовать от Михалкова публичных извинений.

Напомним, Никита Михалков написал открытое письмо вдове первого Президента РФ Наине Ельциной, после того, как она вступила в полемику с режиссёром, который раскритиковал работу музея Ельцин Центра в ходе выступления в Совете Федерации.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

Никита Михалков vs Ельцин Центр Никита Михалков vs Ельцин Центр
Никита Михалков заявил, что деятельность Ельцин Центра разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно.

Новое в рубрике Общество

менее минуты назад

Свердловская элита отметила День Конституции в Ельцин Центре
Вчера, 12 декабря, Ельцин Центр стал главной площадкой празднования Дня Конституции. В президентском центре собралась вся политическая и общественная элита Свердловской области.

2 минуты назад

Средний Урал второй раз встал на защиту Ельцина
Высказывания Никиты Михалкова вызвали недоумение у свердловчан

14 минут назад

«Фиксики» покорили США
Американцы взяли на вооружение метод, которым уральцы пользуются уже три года

20 минут назад

Новая экспозиция о маршале Жукове
В минувшую субботу в Екатеринбурге к Дню Героев Отечества в военно-историческом музее Дома офицеров Центрального военного округа открылись семь новых экспозиций и одна из них посвящена маршалу Жукову

20 минут назад

«У нас с мужем было 28 квадратных метров, а у губернатора ещё меньше»
12 декабря, в Екатеринбурге торжественно приняли новостройку, где для льготников предназначено 145 квартир — 105 из них уже получили сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 37 — будут переданы ветеранам боевых действий и инвалидам, три квартиры — бывшим военным.

27 минут назад

Один лауреат стал поп-звездой, другой – губернатором
В воскресенье, 11 декабря, исполнилось 45 лет с первого концерта областного молодёжного телевизионного конкурса песни «Юность комсомольская моя», который был необычайно популярен на Среднем Урале в советское время.

28 минут назад

Дорогой Дед Мороз, пишет тебе Владимир РЫЖКИН*.
Хочется, чтобы у нас была постоянная возможность рассказывать о скандинавской ходьбе

36 минут назад

Кабмин РФ утвердил список продуктов для детей-инвалидов с редкими заболеваниями
Обновлённый список специализированных продуктов для питания детей-инвалидов на 2017 год утвердило правительство РФ. По сравнению с предыдущим список расширен

час назад

«Юность комсомольская моя» отмечает 45-летин
Исполнилось 45 лет с первого концерта областного молодёжного телевизионного конкурса песни «Юность комсомольская моя».

10 декабря 2016

Главному долгострою Екатеринбурга исполнилось 30 лет
30 лет назад, в 1986 году, в Свердловске началось возведение телебашни. Сегодня это — самый известный долгострой и самое высокое строение Екатеринбурга.

Последние новости
Что было раньше