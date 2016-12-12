Историк Никита Соколов намерен подать в суд на Никиту Михалкова после заявлений о Ельцин Центре

Действительный член Вольного исторического общества Никита Соколов намерен судиться с режиссёром Никитой Михалковым и требовать от него публичных извинений за громкие заявления в свой адрес и в адрес Президентского центра имени Б.Н. Ельцина, сообщили представители Ельцин Центра.

- В открытом письме Наине Иосифовне Ельциной Н.С. Михалков, говоря о Ельцин Центре, в частности, заявил: "...Меня интересует не разрушение этого современного Центра, а возможность скорректировать то наполнение, которое там существует, чтобы не призывал историк Никита Соколов именем Бориса Николаевича реабилитировать генерала Власова и власовцев...", - говорится в заявлении пресс-службы. - Никита Соколов намерен обратиться в суд и требовать от Михалкова публичных извинений.

Напомним, Никита Михалков написал открытое письмо вдове первого Президента РФ Наине Ельциной, после того, как она вступила в полемику с режиссёром, который раскритиковал работу музея Ельцин Центра в ходе выступления в Совете Федерации.