В Екатеринбурге обсудят зимний отдых для детей

12 декабря 2016, 16:13

13 декабря в 11:00 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50б) состоится пресс-конференция, посвящённая вопросам обеспечения безопасности и организации культурно-массовых мероприятий. 

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области, начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Максим Пинчугов и директор муниципального театра балета "Щелкунчик" Екатеринбурга Елена Давыдова расскажут о программе досуговых мероприятий детского отдыха в период зимних каникул, обозначат объём финансирования на проведение детских праздников, а также поделятся информацией о правилах поведения в общественных местах и мерах безопасности при использовании пиротехники.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше