В Екатеринбурге обсудят зимний отдых для детей

13 декабря в 11:00 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50б) состоится пресс-конференция, посвящённая вопросам обеспечения безопасности и организации культурно-массовых мероприятий.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области, начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Максим Пинчугов и директор муниципального театра балета "Щелкунчик" Екатеринбурга Елена Давыдова расскажут о программе досуговых мероприятий детского отдыха в период зимних каникул, обозначат объём финансирования на проведение детских праздников, а также поделятся информацией о правилах поведения в общественных местах и мерах безопасности при использовании пиротехники.