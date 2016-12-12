Экс-депутат Заксобрания Игорь Данилов возглавил Екатеринбург-ЭКСПО

Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Игорь Данилов назначен на пост генерального директора АО "Уральского выставочного центра" (Международный выставочный центр Екатеринбург-ЭКСПО).

— Контракт со мной подписан на год. Я 13 декабря приступаю к исполнению обязанностей на данном посту. Основная задача, которая стоит передо мной — увеличение доходности Екатеринбург-ЭКСПО за счёт наращивания числа выставок и мероприятий. План по конкретным цифрам учредители поставят передо мной в начале 2017 года, когда я вникну в общую финансовую ситуацию, — прокомментировал "Областной газете" Игорь Данилов.

Данилов добавил, что для него это интересная новая работа.

— Я с удовольствием к ней приступил, полон сил и надежд, — резюмировал он.

Прежний гендиректор АО "УВЦ" Виталий Шумских руководил центром последние четыре года.

— У Виталия Шумских закончился очередной контракт, он его продлевать не стал — отметили в Екатеринбург-ЭКСПО.

Фото: пресс-служба ЗССО

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