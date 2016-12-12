Экс-депутат Заксобрания Игорь Данилов возглавил Екатеринбург-ЭКСПО
12 декабря 2016, 16:43 / Экономика
Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Игорь Данилов назначен на пост генерального директора АО "Уральского выставочного центра" (Международный выставочный центр Екатеринбург-ЭКСПО).
— Контракт со мной подписан на год. Я 13 декабря приступаю к исполнению обязанностей на данном посту. Основная задача, которая стоит передо мной — увеличение доходности Екатеринбург-ЭКСПО за счёт наращивания числа выставок и мероприятий. План по конкретным цифрам учредители поставят передо мной в начале 2017 года, когда я вникну в общую финансовую ситуацию, — прокомментировал "Областной газете" Игорь Данилов.
Данилов добавил, что для него это интересная новая работа.
— Я с удовольствием к ней приступил, полон сил и надежд, — резюмировал он.
Прежний гендиректор АО "УВЦ" Виталий Шумских руководил центром последние четыре года.
— У Виталия Шумских закончился очередной контракт, он его продлевать не стал — отметили в Екатеринбург-ЭКСПО.
Фото: пресс-служба ЗССО
Справка
- Игорь Данилов родился 17 мая 1974 года в г. Свердловске. Окончил Вторую железнодорожную школу. Учился в Свердловском инженерно-педагогическом институте, в экстернате Уральской государственной юридической академии. Получил диплом московской Международной академии предпринимательства по специальности "Юриспруденция".
- С 2008 года – председатель правления городской общественной организации дворов Екатеринбурга "ЖИТЕЛЬ". Был депутатом областной думы Законодательного собрания Свердловской области, заместителем председателя комитета по законодательству, общественной безопасности и местному самоуправлению.
- Автор более тридцати социальных законов. До последнего времени возглавлял комиссию по развитию ЖКХ Общественной палаты Свердловской области.
- Руководитель Регионального центра ЖКХ-контроля при Общественной палате РФ. В декабре 2013 года вернулся к депутатской работе в Заксобрании Свердловской области. Ему был передан мандат сложившего полномочия справедливоросса Александра Караваева. Осенью 2016 года у Данилова закончились полномочия депутата регионального парламента.