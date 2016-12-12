Свердловчане подарят Судаку памятник Стефану Сурожскому

28 декабря в Судаке откроют памятник покровителю города Стефану Сурожскому, который подарят крымчанам жители Среднего Урала.

Как сообщает пресс-служба "ЕР", скульптура создаётся сейчас по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и при поддержке регионального отделения "Единой России".

Напомним, святой Стефан Исповедник в восьмом веке нашей эры долгие годы служил на посту архиепископа Сурожского (так в те годы назывался Судак).

Воплотить образ этого святого взялся член Союза художников России Виктор Мосиелев. Созданную им скульптуру скоро отольют в бронзе в литейной мастерской Ивана Дубровина.

— Я надеюсь, что реализация этого проекта будет ещё одной — духовной — ниточкой, которая станет связывать нас с Крымом, исконно русской, но новой территорией нашей страны, — прокомментировал лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

Фото: пресс-служба "ЕР"