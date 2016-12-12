Специалисты Росреестра и налоговики расскажут о кадастровой стоимости объектов недвижимости и налогообложении

12 декабря 2016, 16:30

13 декабря в 12:00 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50б) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам формирования кадастровой стоимости.  

Заместитель директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области Татьяна Янтюшева, заместитель начальника землеустройства, мониторинга земель и кадастровой  оценки недвижимости Управления Росреестра по Свердловской области Виктор Лузин и начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева расскажут о порядке проведения государственной кадастровой оценки, об основаниях и условиях оспаривания кадастровой стоимости, сообщат, как исчисляется налог на недвижимость и формируется налоговая база, а также поделятся информацией о внесении  изменений в законодательство о кадастровой оценке в 2017 году.

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