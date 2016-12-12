Специалисты Росреестра и налоговики расскажут о кадастровой стоимости объектов недвижимости и налогообложении

13 декабря в 12:00 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50б) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам формирования кадастровой стоимости.

Заместитель директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области Татьяна Янтюшева, заместитель начальника землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Свердловской области Виктор Лузин и начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева расскажут о порядке проведения государственной кадастровой оценки, об основаниях и условиях оспаривания кадастровой стоимости, сообщат, как исчисляется налог на недвижимость и формируется налоговая база, а также поделятся информацией о внесении изменений в законодательство о кадастровой оценке в 2017 году.