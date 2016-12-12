Экс-наставник ФК "Урал" Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА

12 декабря 2016, 16:41 / Спорт

Экс-наставник "шмелей" - 39-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко назначен на пост главного тренера ЦСКА. На этом посту он сменил Леонида Слуцкого, который ушёл из команды 7 декабря.

Напомним, что 14 июля 2015 года главным тренером «Урала» был назначен Виктор Гончаренко. Но перед матчем с грозненским «Тереком» - 25 августа - он покинул команду "по причинам личного характера" и улетел в Минск. 1 сентября между президентом ФК «Урал» Григорием Ивановым и Виктором Гончаренко состоялся личный разговор, после чего было объявлено о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. А также «из-за расхождения во взглядах на дальнейшие пути развития клуба».

Затем Гончаренко входил в тренерский штаб ЦСКА, а затем, в июне 2016 года, возглавил "Уфу". Под его руководством команда пробилась в четвертьфинал Кубка России. В чемпионате России уфимцы одержали 7 побед, потерпели 6 поражений и 4 игры завершили вничью. После 17 туров «Уфа» занимает 8-е место в таблице. Также ранее он тренировал «Кубань» и белорусское БАТЭ. Слуцкий же возглавлял ЦСКА с 2009 года. Под его руководством клуб трижды выиграл чемпионат России. 

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