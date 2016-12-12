ВИЧ-позитивные общественники встретятся с журналистами

13 декабря в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" (проспект Ленина, 20а, 5-й этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая общественной деятельности ВИЧ-позитивных людей, живущих с открытым статусом.

Участники пресс-конференции - люди, открывшие свой ВИЧ-положительный статус - руководитель регионального фонда "Новая жизнь" Вера Коваленко, руководитель Свердловской областной общественной организации "Шаги надежды" Полина Родимкина, сотрудник некоммерческой организации "ЛУНа" Петр Головин, - расскажут, как меняется жизнь после открытия статуса, как противостоять ВИЧ-диссидентам и как поддержать других ВИЧ-позитивных людей.