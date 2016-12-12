В Екатеринбурге расскажут о благотворительных проектах и подготовке ко Всемирному конгрессу в Екатеринбурге

12 декабря 2016, 16:57

13 декабря в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая поддержке инвалидов общественными организациями, бизнесом и властью в Свердловской области.

Участники пресс-конференции - общественный советник министра социальной политики Свердловской области Алексей Никифоров, президент ротари-клуба "Екатеринбург" Николай Положенцев, заместитель руководителя представительства Агентства  стратегических инициатив (АСИ) в УрФО, паст-президент ротари-клуба "Екатеринбург" Александр Василевский, руководитель некоммерческой организации "Благое дело", директор театра "Искреннее искусство" (Верх-Нейвинск), член международного и российского оргкомитета Всемирного конгресса для людей с ограниченными возможностями Вера Симакова - расскажут о благотворительном проекте "Особый вечер", итогах Дней милосердия и волонтёрского проекта "10 тысяч добрых дел" по подготовке ко Всемирному конгрессу для людей с ограниченными возможностями 2017 года и о других вопросах благотворительности.

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