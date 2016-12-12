Главврачом ОДКБ № 1 назначен Олег Аверьянов

12 декабря 2016, 17:17 / Общество

Сегодня глава регионального минздрава Игорь Трофимов представил коллективу Областной детской клинической больницы № 1 нового главврача этого медучреждения — Олега Аверьянова.

Как сообщает областной департамент информполитики, новый руководитель ОДКБ № 1 более 16 лет трудился в качестве главврача Детской горбольницы № 11. По специальности он — врач-педиатр, специалист по детским инфекциям.

Напомним, прежний руководитель ОДКБ № 1 Сергей Беломестнов ушёл со своего поста, написав заявление об уходе по собственному желанию.

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