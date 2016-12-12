105 детей-сирот из Екатеринбурга получили квартиры в новом доме на Широкой Речке

Губернатор Евгений Куйвашев вручил символический ключ от нового многоквартирного дома, квартиры в котором предназначены льготным категориями граждан.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, в этом здании насчитывается 145 квартир. 105 из них предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 37 квартир получат ветераны боевых действий и инвалиды, 3 — граждане, уволенные с военной службы.

На возведение новостройки Фонд жилищного строительства Свердловской области выделил почти 297 млн рублей, 178,5 млн рублей из которых поступили из областного бюджета, а более 118 млн рублей — из федеральной казны.

Фото: Павел Ворожцов

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