Режиссёр Тимур Бекмамбетов смонтировал клип на песню Сергея Шнурова

Клип на песню в исполнении Сергея Шнурова и группировки "Ленинград" "Начинаем отмечать!" будет выпущен отдельно от очередного фильма "Ёлки". Об этом в интервью РИА Новости рассказал режиссёр Тимур Бекмамбетов.

- Для нашего новогоднего фильма мы искали песню, которая передаёт суть Нового года – праздника, который всех нас объединяет, без него, мне кажется, вся наша государственность разрушится, - приводит РИА Новости слова режиссёра. - Этот праздник впитал традиции всех народов бывшего СССР, а также Европы, Америки и Китая — тут и Рождество, и язычество… Сергей Шнуров, отлично это чувствуя, написал для нас очень яркую новогоднюю песню "Начинаем отмечать!", припев которой стал слоганом нашего фильма.

По словам режиссёра, песня звучит в фильме два раза, на неё был сделан отдельный клип, состоящий, в частности, из нарезки кадров народной комедии. Кроме Шнурова в саунд-трек картины вошли песни лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко, группы "Уматурман" и певицы Ёлки.

Отметим, пятая часть новогодней киноленты "Ёлки" выходит в прокат 22 декабря.