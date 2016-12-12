В театре музкомедии пройдёт пресс-показ мюзикла "Декабристы"

12 декабря 2016, 18:05

13 декабря в 11.00 в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии состоится пресс-показ мировой премьеры мюзикла "Декабристы".

Автор идеи и сценария Карина Шебелян, автор музыки Евгений Загот, автор стихотворных текстов Алина Байбанова, режиссёр Кирилл Стрежнев, дирижёр Борис Нодельман, художники Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева, хореограф Сергей Смирнов, хормейстер Светлана Асуева, художник по свету Иван Виноградов, звукорежиссёр Сергей Мещеряков.

Мюзикл "Декабристы" - продолжение репертуарной политики театра, где в содружестве с авторами сочиняются новые произведения и рождаются мировые премьеры.

Постановка рассказывает о людях, об их чувствах, убеждениях, об их поведении в уникальных исторических обстоятельствах. Сюжет о "Декабристах" потребовал максимального погружения в материал: и авторы, и постановочная группа, и актёры немало времени и сил потратили на  изучение материалов о восстании и его участниках. Но в театре подчёркивают: спектакль - сугубо авторская версия событий.

Напомним, первые показы спектакля пройдут 14 и 15 декабря, а также 25 января. На постановку мюзикла в двух действиях «Декабристы» был выделен грант губернатора Свердловской области в размере семь миллионов рублей.

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