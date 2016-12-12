В Екатеринбурге начнёт работу фестиваль робототехники "ТехноРегион"

13 декабря в 11:00 в Центре культуры "Урал" (улица Студенческая, 3) состоится открытие областного фестиваля изобретений, робототехники и инженерных технологий "ТехноРегион".

В программу фестиваля включены работа технических лабораторий, научно-популярные мастер-классы и конкурс научно-исследовательских и изобретательских проектов. Планируется, что "ТехноРегион" соберёт более 1500 детей и подростков, увлечённых техническим творчеством, из разных населённых пунктов Свердловской области, а также их родителей и педагогов. Отметим, что фестиваль проводится в рамках реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа" при поддержке министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

Впервые на этом мероприятии будет презентовано новое техническое направление Дворца молодёжи – нейропилотирование, суть которого – в управлении летательными аппаратами силою мысли. Уже с 2017 года его начнут осваивать учащиеся ряда базовых площадок по робототехнике.

Также на фестивале представят федеральный конкурс исследовательских и проектных работ школьников, инициированный Фондом "Талант и Успех" (учрежден в 2014 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина) и Всероссийским образовательным центром "Сириус" (Сочи). Свердловская область вошла в число пилотных регионов, где будет реализовываться данный проект. Участники конкурса представят свои изобретения. Далее им предстоит выполнить кейс-задания, разработанные специалистами промышленных предприятий.