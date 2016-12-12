Евгений Куйвашев соберёт глав муниципалитетов региона
12 декабря 2016, 18:32
13 декабря в 9:00 в зале под куполом резиденции губернатора (улица Горького, 21/23) глава региона Евгений Куйвашев проведёт совещание с главами муниципальных образований Свердловской области.
Губернатор подведёт предварительные итоги 2016 года, а также обсудит с главами муниципалитетов внедрение проектного управления при реализации федеральных приоритетных стратегических проектов.
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