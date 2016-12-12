Евгений Куйвашев соберёт глав муниципалитетов региона

12 декабря 2016, 18:32

13 декабря в 9:00 в зале под куполом резиденции губернатора (улица Горького, 21/23) глава региона Евгений Куйвашев проведёт совещание с главами муниципальных образований Свердловской области.

Губернатор подведёт предварительные итоги 2016 года, а также обсудит с главами муниципалитетов внедрение проектного управления при реализации федеральных приоритетных стратегических проектов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше