Обзор криминальной хроники понедельника, 12 декабря

12 декабря 2016, 19:58 / Общество

Экс-полицейский из Новой Ляли отправится в колонию за нападения на сотрудников МВД

Новолялинский суд вынес приговор в отношении Сергея Путятина: он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти). Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 22 июня этого года, находясь в здании отдела полиции Путятин проходил процедуру освидетельствования на состояние опьянения с целью привлечения к административной ответственности. В ответ на высказанное инспектором ДПС ГИБДД замечание и требование прекратить противоправное поведение Путятин применил к нему не опасное для жизни и здоровья насилие, ударив локтем в шею. Несмотря на то, что подсудимый вину признал в полном объёме и раскаялся в содеянном, суд учёл, что ранее Путятин уже был судим за аналогичное преступление и приговорил его к 1 году и 9 месяцам колонии строгого режима. Примечательно, что когда-то осуждённый и сам служил в МВД, уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Под Камышловом охотник случайно застрелил коллегу

Во время охоты на косуль в Камышловском районе погиб 62-летний пенсионер. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ЧП случилось в воскресенье, 11 декабря. Пятеро жителей Екатеринбурга прибыли в деревню Ерзовка для охоты на косуль. Охотники распределились по номерам, самый старший из них развез товарищей по секторам на автомобиле УАЗ и возвращался на место сбора, когда неожиданно в его сторону выбежало стадо косуль. 44-летний охотник произвёл выстрел из карабина. Пуля пробила лобовое стекло внедорожника и попала в грудь водителю, который скончался, несмотря на усилия медиков. Виновник происшествия скрылся, бросив оружие, снаряжение и документы, однако позже добровольно сдался полицейским. Материалы переданы для расследования в СКР.

В Екатеринбурге травмирована школьница, перебегавшая улицу в неположенном месте

В понедельник, 12 декабря, в результате наезда автомашины пострадала 10-летняя девочка. Как сообщает отдел ГИБДД по Екатеринбургу, около 12:30 на улице Волгоградской школьница, следуя домой, не дошла до пешеходного перехода несколько метров, решив перебежать через проезжую часть улицы. В результате на ребёнка наехал автомобиль Niva Chevrolet, за рулём которого находился 65-летний мужчина. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение с ушибами. В ГИБДД отметили, что девочка должна была дойти по тротуару до перекрестка улиц Волгоградская - Громова, после чего по сигналу светофора перейти проезжую часть, однако не стала этого делать. По обстоятельствам данного происшествия будет проведено дознание. 

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