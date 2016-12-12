Мединский мстит Екатеринбургу?

12 декабря 2016, 21:43 / Общество

Министр культуры России Владимир Мединский поддержал позицию режиссёра Никиты Михалкова относительно музея Ельцин Центра. Глава федерального Минкульта в своей статье "Битва при Ельцине": как нам учить уроки собственной истории", в частности, анализирует видеофильм из экспозиции музея Ельцин Центра, который кратко повествует о многовековой истории государства Российского.

 – Увы, в Ельцин Центре, представляя в злополучном видеофильме историю России как череду бессмыслицы и беспросветности, – подставляют и самого Ельцина. Получается, что тысячу лет многие поколения наших предков шли «не в ногу» и только один Ельцин «в ногу».Чего здесь больше – комизма или глупости? А с другой стороны, выходит, что первый президент России взялся ниоткуда, за его спиной нет истории России – ни великих триумфов, ни реальных трагедий? – спрашивает Мединский.

По его мнению, "вот это и есть словами Михалкова "инъекция разрушения национального самосознания", когда история сводится к "примитивному лозунгу", когда из контекста вырывается тот или иной кусок.

– Но в Ельцин Центре переплюнули всех прочих сектантов: там вырезали у России вообще всю историю. Потому что она не соответствует чьим-то догмам о какой-то «европейской цивилизации». Один пример из клипа: мол, в 1964-м страна «вступила в трясину застоя», а в 1985-м «получила шанс на возвращение в цивилизованный мир». Что за чушь? Леонов, «Союз – Аполлон», разрядка, Саяно-Шушенская ГЭС, БАМ, Товстоногов, Большой, «советская зона влияния» на половину земного шара, абсолютное мировое лидерство в спорте, расцвет литературы и киноискусства – это всё «трясина застоя»? – спрашивает глава Минкульта.

Федеральный чиновник не забывает упомянуть, что в советское время было множество минусов. В целом позиция Мединского ясна – призыв к объективному изложению исторических фактов.

Однако в то же время вызывает недоумение суждение самого Владимира Мединского относительно истории с "панфиловцами". На выпады оппонентов о мифологизации истории министр в выражениях не стеснялся. По словам чиновника, само обсуждение того, является история с "панфиловцами" вымыслом или нет – кощунственно, а тех, кто пытается "развенчивать мифы" о событиях Великой Отечественной, глава Минкульта и вовсе назвал "мразями кончеными".

Кроме того, екатеринбуржцы ещё не забыли историю с докторской диссертацией самого Мединского. В октябре 2016 года в Екатеринбурге должно было состоятся заседание диссовета по вопросу научности докторской работы министра. Однако оно не состоялось из-за неявки автора. Члены совета проголосовали за перенос заседания. Однако в итоге само заседание было перенесено из Екатеринбурга. 

Ранее сообщалось, что докторская диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", которую Мединский защитил в 2011 году в Российском государственном социальном университете (Москва), вызвала вопросы у некоторых представителей научного сообщества. 

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