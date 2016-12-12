Победную серию «Спутника» прервал «Торос» в серии буллитов

До 51-й минуты игра продолжалась с нулями на табло. А в оставшееся время «Торос» вышел вперёд, а «Спутник» сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке снова ни одной из команд не удалось забросить победую шайбу, и выявлять победителя пришлось в серии послематчевых буллитов.

Гости обе попытки реализовали, а оба броска игроков «Спутника» отразил вратарь. Девятиматчевая победная серия «Спутника» началась 17 ноября, а предыдущее поражение «Спутник» потерпел 9 ноября… в Нефтекамске.

Тогда «Торос» выиграл со счётом 3:2 в овертайме. У «Спутника» 54 очка в 31 матче. Пока тагильчане остаются на 8-м месте, но обойти их сегодня имеет шанс чеховская «Звезда» а завтра – «Динамо» из Балашихи.

Следующий матч «Спутник» сыграет в субботу 17 декабря с лидером регулярного чемпионата – командой ТХК из Твери.

«Спутник» (Нижний Тагил) – «Торос» (Нефтекамск) – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: 0:1 Голованов (50.49), 1:1 Кравченко (56.36), 1:2 Голованов (победный буллит).